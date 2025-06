Norah Jones e John Legend: nuovo singolo, “Summertime Blue”

Norah Jones e John Legend hanno collaborato per la prima volta in assoluto al nuovo, incantevole singolo Summertime Blue un duetto leggero e malinconico di due “big star” del mondo della musica, in uscita il 27 giugno.

La canzone è stata prodotta da Norah Jones e Gregg Wattenberg, che hanno gettato il seme per questo incontro epocale tra due delle voci più iconiche del nostro tempo, artisti straordinari che insieme hanno totalizzato 23 GRAMMY Awards.

“Ho lavorato a un progetto collaterale con Gregg e quando ho scoperto che lavora anche con John mi sono emozionata perché l’ho sempre ammirato, ma non ci siamo mai incrociati”, racconta Norah Jones. “Gregg mi ha detto che avremmo dovuto fare una canzone insieme e mi ha fatto venire l’idea, così ho colto al volo l’occasione. John ci ha accolti nel suo studio di Los Angeles e ci siamo divertiti tantissimo a registrare e a stare insieme”.

“Che modo perfetto per iniziare l’estate! Sono così onorato di far parte di questo bellissimo disco con Norah”, afferma John Legend. “La sua voce, la sua anima e la sua musicalità, la sua presenza aggraziata, sono tutte innegabili. Sono un suo fan da tanto tempo. Sono veramente felice di essere riuscito finalmente a collaborare con lei”.

“Summertime Blue” vede Norah Jones e John Legend alla voce, accompagnati da Norah Jones al pianoforte, Gregg Wattenberg alla chitarra, Josh Lattanzi al basso, Shawn Pelton alla batteria, l’arrangiamento per archi è di Dave Eggar e Chuck Palmer eseguito da Dave Eggar al violoncello con dalle violiniste Marianna Brickle e Katie Thomas.

