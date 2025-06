LES ARTISTES, collettiva d’arte contemporanea a Monza

Ritorna a Monza LES ARTISTES, collettiva d’arte contemporanea giunta alla sua terza edizione, promossa dall’Associazione Culturale No Profit ARTI<>STA. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 luglio alle ore 18.30, con l’inaugurazione presso lo Spazio ARTI<>STA, dimora seicentesca a pochi passi dal Duomo, oggi luogo d’incontro per artisti e appassionati.

In mostra 15 artisti con percorsi differenti ma uniti da una visione comune: l’arte come gesto libero, ascolto della materia e dialogo con la natura. Nessun tema vincolante, ma una costellazione di linguaggi e tecniche, dalla pittura all’acquerello, dalla ceramica alla scultura in marmo, gesso, legno e alluminio, che offrono al pubblico uno spaccato ricco e autentico della ricerca artistica contemporanea.

Les Artistes racconta la materia che ricorda e il tempo che scolpisce, dove ogni opera è una voce, ogni tecnica una grammatica autonoma. La collettiva si sviluppa negli spazi suggestivi del cortile interno, tra glicini secolari e affreschi antichi, contribuendo a un’atmosfera sospesa tra storia e contemporaneità.

Gli artisti in mostra: Giuseppe Caso, Claudio Elli, Pieralberto Filippi, Rosella Fusi, Grazia Gabbini, Stefano Garoldi, Gustavo Granucci, La Chigi, Daniela Lurà, Laura Matteioli, Marco Penati, Michele Rigoni, Anna Maria Roberti, Giovanni Ronzoni, Laura Rossi.

La mostra Les Artistes – Terza Edizione sarà visitabile dal 4 al 19 luglio 2025 presso lo Spazio ARTI<>STA, Vicolo Lambro 1 a Monza, a pochi passi dal Duomo.

L’esposizione sarà aperta al pubblico nei fine settimana, con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 19:30.

Durante la settimana, le visite saranno possibili su appuntamento. L’ingresso è libero.

