“Between Two Points” by Rob Gentry, il nuovo brano di David Gilmour

Da venerdì 20 giugno, è disponibile in digitale il remix di “BETWEEN TWO POINTS” by ROB GENTRY, il nuovo brano di DAVID GILMOUR con la figlia ROMANY GILMOUR alla voce e all’arpa, (Sony Music).

“Between Two Points” è una splendida reinterpretazione della canzone del 1999 dei The Montgolfier Brothers ed è stato uno dei brani più apprezzati dell’album, anche negli show live.

Gilmour ha raccontato: «Avevo quella canzone nella mia playlist dalla sua uscita. Recentemente l’ho menzionata a una o due persone: pensavo che fosse stata un successo, ma nessuno la conosceva. Ho chiesto a Romany di provarci».

Il pezzo è stato remixato da Rob Gentry, tastierista sia dell’album che dei concerti, in occasione di una speciale uscita in vinile 12” per il Record Store Day di quest’anno.

A grande richiesta, uscito digitalmente in due versioni: remix da 7 minuti e una versione editata: https://davidgilmour.bio.to/BTP_Remix.

“Luck and Strange” è stato registrato nell’arco in cinque mesi tra Brighton e Londra ed è il primo album di Gilmour dopo 9 anni.

Il disco è stato prodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con Alt-J e Marika Hackman.

Include nove tracce, tra cui i singoli “The Piper’s Call”, “Dark And Velvet Nights” e “Between Two Points”. La maggior parte dei testi dell’album è stata composta da Polly Samson, co-scrittrice e collaboratrice di Gilmour negli ultimi trent’anni.

L’immagine di copertina dell’album, fotografata e disegnata da Anton Corbijn, è ispirata a un testo scritto da Charlie Gilmour per la canzone finale dell’album “Scattered“.

Il tour “Luck and Strange” è partito con due date di riscaldamento sold-out al Brighton Centre, per poi proseguire con sei serate esaurite al Circo Massimo di Roma, altrettante alla Royal Albert Hall di Londra, e tappe tutte esaurite negli Stati Uniti all’Intuit Dome e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, con gran finale in cinque serate sold-out al Madison Square Garden di New York.

www.davidgilmour.com

https://www.facebook.com/davidgilmour/

https://www.instagram.com/davidgilmour/

https://www.tiktok.com/@davidgilmour/

https://www.youtube.com/davidgilmour

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia