A51 Tangenziale Est Milano: 27 giugno apertura nuovo tratto di complanare

Nell’ambito degli interventi di ampliamento e riorganizzazione dello svincolo MI-Mecenate della A51 Tangenziale Est di Milano, Milano Serravalle comunica che dalle ore 5:00 di venerdì 27 giugno 2025 fino al 20 dicembre 2025, verrà aperto al traffico il nuovo tratto di complanare a servizio degli svincoli di C.A.M.M. (km 3+084) e MI-Mecenate (km 2+594) in uscita da carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

All’interno del medesimo tratto di complanare confluirà il nuovo svincolo d’ingresso da C.A.M.M. (km 3+084) la cui riapertura in configurazione provvisoria prevede l’uscita allo svincolo di MI-Mecenate per il conseguente ingresso in carreggiata sud.

La realizzazione dell’opera fa parte degli interventi di potenziamento infrastrutturale funzionali allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In particolare, la riconfigurazione dello svincolo di Mecenate è necessaria per consentire l’accessibilità alla nuova Arena Santa Giulia.

Info viabilità:

numero verde gratuito 800.184.786

www.serravalle.it

