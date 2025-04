Zona Bianca, dazi Trump, Gino Cecchettin e Filippo Turetta

Stasera nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

In apertura, l’attualità politica ed economica. Trump congela i dazi ma le borse non gli credono: le conseguenze sulla nostra economia.

A seguire, Stasi in semilibertà: tutte le novità sul caso Garlasco.

In ultimo, Gino Cecchettin commenta per la prima volta le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo Turetta.

