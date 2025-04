Sting, artista vincitore di 17 GRAMMY AWARDS e membro della Rock & Roll Hall of Fame, pubblicherà “STING 3.0 LIVE” in tutto il mondo il 25 aprile, disponibile in digitale, su CD e su vinile da 180 grammi, con l’esclusiva “Record Store Day Deluxe Edition” in uscita il 12 aprile. Il disco è già disponibile per il pre-order.

Registrato durante l’acclamato “STING 3.0 World Tour” con il fedele chitarrista Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas, 2STING 3.0 LIVE” è una raccolta di 9 canzoni dei più grandi successi di Sting, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live.

L’esclusiva edizione limitata “Record Store Day Deluxe Edition” Doppio LP contiene 17 brani che presentano versioni dal vivo delle canzoni preferite dai fan e dei singoli che hanno scalato le classifiche, tra cui brani mai pubblicati prima dal vivo come “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, “Never Coming Home” e “Can’t Stand Losing You”.

Prodotta da Martin Kierszenbaum e registrata da Howard Page con l’ausilio di Tony Lake, questa nuova raccolta dal vivo ripercorre l’illustre carriera di Sting, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere questi classici senza tempo in un modo nuovo e dinamico. “STING 3.0 LIVE” è stato mixato da Robert “Hitmixer” Orton e masterizzato da Gene Grimaldi presso Oasis Mastering.

Sting è gestito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company.

