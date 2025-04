Due nuovi corsi dedicati alle neo mamme partono venerdì 11 aprile con due lezioni prova a Pregnana Milanese, nell’ambito dei corsi ” -9+1, dall’attesa all’abbraccio” le proposte di Koinè cooperativa sociale in collaborazione con il Comune di Pregnana Milanese in programma nel nido comunale di via IV Novembre, 54.

Vivere la magia dell’attesa e i primi momenti della genitorialità è un’esperienza straordinaria.

“Proponiamo progetti pensati per rendere questo percorso ancora più speciale, offrendo spazi di condivisione, strumenti pratici e supporto dedicato. Le nostre professioniste ti accompagneranno, passo dopo passo, e ti aiuteranno a vivere con gioia e consapevolezza, ogni fase di questa nuova avventura” racconta Koinè.

Da venerdì 9 maggio. Costo: 95 € per 5 incontri

Un percorso per avvolgere i neogenitori e i/le propri/e bambini/e, in un’intensa connessione emotiva attraverso suoni e melodie, per vivere la magia della musica, per scoprire come cantare, muoversi e creare momenti di gioia insieme e per realizzare playlist speciali affinché diventino colonne sonore di momenti di routine quotidiane.

Dalle 16.30 alle 17.30.

Lezione di prova gratuita venerdì 11 aprile dalle 16.30 alle 17.30, ad accesso libero non occorre prenotare

Da venerdì 9 maggio. Costo: 95 € per 5 incontri

Un viaggio emozionante tra suoni, rumori e melodie, per imparare a trasformare ogni esperienza sonora in un’opportunità per crescere e valorizzare il nostro rapporto con il mondo dei suoni e per costruire un repertorio di benvenuto per la nuova nascita fatto di canzoni amate da ascoltare e da cantare.

Dalle 15.00 alle 16.00.

Lezione prova gratuita venerdì 11 aprile dalle 15.00 alle 16.00, ad accesso libero non occorre prenotare

ISCRIZIONI koinecoopsociale.it/eventi/

