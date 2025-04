Rho, uno scontrino per la scuola: ecco la graduatoria

Si è chiusa la prima edizione dell’iniziativa “Uno Scontrino per la Scuola” promossa nell’ambito del Distretto urbano del Commercio dal Comune di Rho attraverso l’assessorato al Commercio, dalla delegazione Confcommercio di Rho e da cinquanta negozi e attività del territorio. La proposta ha coinvolto tutte le dodici le scuole primarie della città.

Complessivamente sono stati portati nelle scuole oltre 17.200 scontrini rilasciati dalle 50 attività aderenti all’iniziativa tra il novembre 2024 e il febbraio 2025.

In media ogni scuola ha raccolto circa 1.400 scontrini. La graduatoria stilata in funzione del numero degli scontrini raccolti da ogni scuola, considerato in proporzione al numero di alunni di ciascun plesso, ha visto classificarsi al terzo posto la Scuola San Carlo, al secondo posto la Scuola Gianni Rodari e salire sul primo gradino del podio la Scuola Giuseppe Casati con oltre 3.300 scontrini raccolti.

Considerate quarte in graduatoria tutte le altre scuole partecipanti: Via Deledda, Guglielmo Marconi, Salvo d’Acquisto, Anna Frank, Silvano Federici, Ezio Franceschini, Bernardo Frontini, San Michele e Sante Zennaro.

Il “montepremi” di 4.300 euro, raccolto grazie alle quote versate dalle cinquanta attività economiche e grazie al contributo del Comune di Rho, risulta così distribuito: 700, 500 e 400 euro per le prime tre scuole classificate e 300 euro per ciascuna altra scuola.

Gli obiettivi dell’iniziativa, ovvero valorizzare il ruolo del “piccolo” commercio per la comunità locale e sostenere le scuole primarie e l’educazione dei ragazzi di Rho, che rappresentano il futuro, si possono considerare raggiunti.

La graduatoria è stata svelata il 31 marzo, a sorpresa, nella sede della scuola vincitrice, a seguire una delegazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di Confcommercio Rho e delle attività aderenti ha visitato tutti i plessi comunicando gli esiti e consegnando i premi, un’occasione in più per raccogliere suggerimenti e indicazioni per eventuali prossime edizioni.

“Fare squadra è importante. Voglio ringraziare tutti gli operatori economici che hanno aderito all’iniziativa consentendo di donare alle scuole 4.300 euro. Anche loro, come insegnanti, genitori e ragazzi, si sono dati da fare per promuovere l’iniziativa. Questo rafforza sia il mondo del commercio di vicinato, sia la comunità cittadina che diventa ancora più coesa”, evidenzia Maria Rita Vergani, assessore al Commercio e vicesindaco.

“Questa iniziativa ha voluto certamente aiutare le scuole e, al tempo stesso, rinnovare la consapevolezza dell’importanza sociale che i negozi di vicinato rappresentano per la comunità locale, ne siamo particolarmente contenti – dichiara Patrizia Giudici, presidente della delegazione Confcommercio di Rho – Confidiamo che molti altri operatori commerciali della città comprendano che l’unione fa la forza e come, oltre ad avere un ritorno molto nobile, questa sia un’operazione di marketing che dà risalto al territorio e ai sevizi in esso presenti. Ringrazio chi ci ha creduto e ha partecipato fin da questa prima edizione”.

“Al di là dei numeri, le soddisfazioni maggiori riguardano l’aver avviato una collaborazione con le Scuole primarie e aver riscontrato la positiva risposta di bambini e genitori che hanno orientato i loro acquisti verso le attività aderenti all’iniziativa, promuovendola anche con il passaparola. Un grazie all’assessorato alla Scuola, coordinato da Paolo Bianchi, per avere facilitato i rapporti con i singoli istituti e ai negozi che hanno aderito all’iniziativa”, commenta il manager del DUC Nicola Minelli, commenta il manager del DUC Nicola Minelli.

