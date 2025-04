Mostra personale Evita Andújar “Captured Moments”

Von Buren Contemporary è lieta di presentare CAPTURED MOMENTS (Momenti catturati), la mostra personale dell’artista spagnola Evita Andújar.

Ispirandosi ai selfies presenti nei social network, l’artista dipinge figure femminili immerse in ambienti domestici servendosi della pittura ad olio su tela misto lino, segnando così un punto di svolta nella sua pratica artistica, precedentemente incentrata sull’uso dell’acrilico.

Le donne, protagoniste indiscusse delle sue opere, si lasciano andare ai propri pensieri e assumono una varietà di pose e atteggiamenti che trasmettono un latente senso di inquietudine, spesso rivelato solo nell’intimità delle mura private. Andújar utilizza delle fotografie come punto di partenza per trasformarle successivamente in immagini cariche di significati e pathos, mediante un processo di interpretazione della realtà che si rifà al suo vissuto personale.

Dunque, attraverso un cromatismo brillante e le pennellate veloci ma controllate che definiscono la sua nuova serie di dipinti, l’artista intende celebrare l’universo femminile come portatore di valori esistenziali ed emotivi, andando oltre l’estetica dei corpi.

Evita Andújar nasce ad Écija in Spagna nel 1974, si laurea presso la Facoltà di Belle Arti di Siviglia nel 1997 e nel 2000 vince la prestigiosa borsa di studio dell’Accademia di Spagna a Roma.

Andújar ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, compreso il Premio Adrenalina e il Premio Casciaro. Ha partecipato a mostre di alto profilo in Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Slovenia, Austria, Grecia, Corea del Sud, Emirati Arabi e Giordania. Tra le altre sedi ricordiamo le personali presso la Casa di Rigoletto a Mantova, Palazzo Nicolaci a Noto, il Museo Histórico Municipal de Écija e il Museo Civico P. Cavoti di Galatina (LE); le collettive a Palazzo Reale e al Museo della Permanente di Milano; all’Arsenale di Venezia; alla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa, e al Museo Civico di Palazzo della Penna a Perugia. Molte sue opere sono entrate a far parte di collezioni permanenti, come quella del Museo SAC di Ortigia, del Museum Haegeumgang di Geoje nel Corea del Sud; del Museo Diocesano e del BoCS Art Museum di Cosenza, della Fondazione Roma e della Fondazione Luciano Benetton di Treviso.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia