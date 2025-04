Il rapper barese Raguel ha pubblicato freestyle “0 codici”

È uscito venerdì 4 aprile per Giesse Entertainment Group/Scolaro Music Group “0 Codici”, il freestyle del rapper barese Raguel:

Una dichiarazione intensa e cruda, un viaggio senza filtri nel cuore della realtà. Con un linguaggio diretto e senza compromessi, Raguel trasmette un forte senso di realismo e orgoglio per le proprie radici difficili. La musica, e in particolare il rap, viene rappresentata come un lavoro autentico, che nasce dalla strada e non da una narrazione costruita. Il tono del freestyle è deciso, quasi aggressivo, con una marcata sfiducia verso le istituzioni e verso chi vive una realtà lontana da quella che l’artista ha realmente vissuto.

Biografia

Alessandro Catalano, in arte Raguel, è un artista barese nato il 16 settembre 1991. Dopo aver iniziato il suo percorso musicale al conservatorio, decide di allontanarsi dalla musica per concentrarsi sull’azienda di famiglia. Nel 2019, dopo aver affrontato vicende personali intense, Raguel ritorna alla musica come via di liberazione mentale. Nel 2020 scrive “Nun Cagn Maj”, il suo primo inedito.

Nel 2022, inizia a guadagnare visibilità con i brani “Cresciuti Per Strada” e “Sul Stavolt”, seguiti dal singolo “Veleno” che segna il suo ritorno alla scena musicale alla fine del 2023. A causa di problemi personali, Raguel si allontana temporaneamente dalla musica nel 2022, ma fa il suo ritorno trionfale nel 2023 con i brani “Un Gioco Difficile” e “My Love”. Il suo percorso continua con nuove uscite, tra cui “Martini Porn Star”, che supera il milione di ascolti su Spotify ed entra nelle playlist Charts50 di vari paesi esteri.

Link ufficiali

Instagram – YouTube – TikTok – Spotify