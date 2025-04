Rho, aperto l’avviso per l’assegnazione dei Servizi Abitativi Pubblici

Anche per quest’anno, nonostante intoppi e difficoltà tecniche determinate da una recente modifica del regolamento regionale relativo alla presentazione delle domande e la determinazione dei punteggi ai fini della posizione in graduatoria, verrà riaperto per i cittadini di Rho, e di tutto l’Ambito Rhodense, l’Avviso per la presentazione delle domande utili all’assegnazione di Servizi Abitativi Pubblici, un tempo conosciuti come “case popolari”, situati nei territori comunali che costituiscono l’ambito territoriale e messi a disposizione da ALER e dalle amministrazioni comunali del Rhodense.

Contestualmente al periodo di apertura dell’Avviso, sarà aperto lo SPORTELLO UNICO d’Ambito, in via Buon Gesù 21, a Rho, messo a disposizione dal Comune capofila e gestito da SER.CO.P. in collaborazione con ALER Milano, sede di Rho, per l’assistenza alla compilazione delle domande.

I Comuni che costituiscono l’Ambito territoriale sono nove: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago. Le domande per l’assegnazione di SAP (Servizi Abitativi Pubblici), possono essere presentate da tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla norma regionale e residenti o che lavorino in uno dei nove Comuni del Rhodense.

L’Avviso n.° 10942 sarà ufficialmente aperto al pubblico da lunedì 28 aprile e i ventidue alloggi messi a disposizione e pronti per l’assegnazione, una volta pubblicate le graduatorie e verificate le domande in posizione utile, sono distribuiti nei territori comunali di Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese.

Le informazioni utili per la partecipazione al bando possono essere reperite in ogni Comune (on line sul sito istituzionale), sul sito di SER.CO.P. e alla sede di ALER, in via Cadorna 32 a Rho.

Le domande potranno essere presentate fino alla mezzanotte di domenica 8 giugno in caso di compilazione autonoma sulla Piattaforma informatica predisposta da Regione Lombardia. Lo Sportello di via Buon Gesù sarà aperto al pubblico fino a venerdì 6 giugno per la presentazione delle domande in modalità assistita.

Per la compilazione e l’inoltro della domanda, per la quale è prevista la sola modalità telematica, occorrerà procedere alla registrazione sulla Piattaforma informatica regionale, rispetto alla quale sarà necessario possedere credenziali personali come lo SPID, o la Carta nazionale dei Servizi o la Carta di Identità elettronica, con relativi codici identificativi e/o password attivi per l’utilizzo.

Si potrà procedere alla compilazione della domanda in modo autonomo, accedendo alla Piattaforma regionale attraverso il link: https://www.serviziabitativi. servizirl.it/serviziabitativi/ , mentre, anche in assenza di credenziali personali, per l’accesso e la registrazione in Piattaforma regionale, ci si potrà avvalere della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro eventualmente convenzionati (Organizzazioni Sindacali dell’Utenza).

Chi desiderasse invece usufruire del servizio gratuito garantito dalle norme regionali vigenti, potrà ricevere assistenza per la compilazione e la protocollazione allo Sportello UNICO D’Ambito di via Buon Gesù 21, a Rho, nelle date e negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonicamente un appuntamento, chiamando il numero telefonico dedicato 333.4913599 (attivo negli orari di sportello).

Il servizio di accompagnamento alla compilazione delle domande offerto dallo Sportello Unico d’Ambito rappresenta oggi ancor più una priorità per Rho, Comune capofila, e per tutte le altre amministrazioni comunali del Rhodense, proprio in virtù della particolare delicatezza e importanza che riveste l’attuale emergenza abitativa.

Si ricorda che gli operatori degli Sportelli (quello d’Ambito e presso le singole amministrazioni comunali, se previsto), sono a disposizione dell’utenza per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda, ferma restando la responsabilità, in capo ai richiedenti, rispetto alle dichiarazioni rese.

Il testo integrale dell’Avviso pubblico con i requisiti necessari per la partecipazione, le indicazioni relative agli Sportelli e le note informative utili alla compilazione della domanda, sono pubblicati sui siti internet di SER.CO.P., di ALER e dei Comuni dell’Ambito Rhodense.

