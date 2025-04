“Gite in Treno”, tornano dal weekend di Pasqua verso i Laghi Lombardi

Con l’arrivo della bella stagione e l’avvicinarsi dei weekend di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, tornano le “Gite in treno” di Trenord, organizzate in partnership con Discovera: itinerari treno+esperienza verso i laghi di Como, Maggiore, di Garda e d’Iseo, i grandi parchi divertimento, le città d’arte, i sentieri del trekking e le altre mete del turismo in Lombardia.

Su trenord.it sono disponibili tutti i dettagli sull’iniziativa e le informazioni utili per acquistare i biglietti e mettersi in viaggio.

L’ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi –Como, Maggiore, Garda, Iseo –e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione.

Oltre ai numerosi itinerari già consolidati e apprezzati dal pubblico, tra le novità del 2025 figurano, sul Lago di Garda, il “Garda Experience” e una proposta di viaggio fino a Gardone Riviera con la visita del Vittoriale degli Italiani e del Parco Heller

Tutti i dettagli sulle proposte già attive sono disponibili sulla pagina trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornata con ulteriori novità.

Inoltre, ad appassionati e curiosi l’azienda ferroviaria lombarda propone un viaggio nel tempo: in cinque domeniche fra il 27 aprile e l’8 giugno torna a correre il treno storico, che riporta i passeggeri nell’atmosfera degli Anni Venti.

Altre cinque date saranno previste fra settembre e novembre.

