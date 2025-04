Arese opposizioni. Tramvia, accordo di programma

Quando le promesse servono solo a prendere voti… e così Arese si attacca al tram!

Dopo mesi di sollecitazioni, di accessi agli atti ed interrogazioni, nonostante le rassicurazioni e le mancate comunicazioni di Nuvoli, finalmente la verità è emersa: nella segreteria tecnica di dicembre è stato evidenziato da Regione Lombardia che Città Metropolitana non ha neanche dato seguito alla progettazione della metrotranvia di collegamento tra Arese e Rho fiera:

Nonostante le promesse dell’ex Sindaca di Arese e vicesindaca di Città Metropolitana.

L’ampliamento del centro commerciale porterà su Arese da 20 mila a 40 mila persone in più al giorno circa , con incrementi dei weekend e festivi (già oggi si toccano le 100mila presenze nei saldi).

Era quindi previsto un sistema di trasporto pubblico agile e veloce per fronteggiare l’aumento del traffico (tramvia).

L’aumento del flusso veicolare derivante dalla riqualificazione può essere contenuto solo con un sistema di trasporto alternativo all’auto, ne va del futuro di Arese.

Ringraziamo la Regione per essersi messa a disposizione per individuare una soluzione e, da parte nostra, continueremo a seguire la situazione e lavoreremo con tutti i soggetti interessati affinché le mancanze di chi avrebbe dovuto salvaguardare Arese non ricadano sulla nostra Città.

I segretari cittadini

Luigi Piana (Forza Italia)

Monica Mascolo (Fratelli d’Italia)

Walter Lanticina (Lega Lombarda)

