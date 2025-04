Rho, anziani, digitale, cultura: destreggiarsi fra siti e prenotazioni

Il Comune di Rho, in collaborazione con i sindacati che si occupano di pensionati (CGIL – Spi Milano; CISL Fnp e UIL Pensionati), organizza un corso per favorire la partecipazione di momenti culturali attraverso l’uso del digitale.

Obiettivo è fornire conoscenze specifiche per maturare una maggiore dimestichezza con computer, tablet e smartphone al fine di fruire al meglio della ricca offerta culturale di Rho sfruttando i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. Il corso si svolgerà dal 13 al 27 maggio, il martedì e il giovedì mattina dalle ore 10 a mezzogiorno al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19. Per partecipare occorre essere in possesso di uno smartphone.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i sindacati avviata dall’assessorato alla Smart City e vede il coinvolgimento degli Assessorati alla cultura e agli Anziani. Possedere competenze digitali è oggi fondamentale non solo per accedere a nuove conoscenze, ma anche per rafforzare le relazioni sociali e sentirsi parte attiva della comunità.

Il digitale, infatti, non deve essere vissuto come uno strumento che isola, ma come una risorsa che può ampliare le opportunità di socialità e partecipazione. Questo corso, rivolto in particolare a chi ha più esperienza di vita, valorizza il ruolo delle persone come protagoniste nella fruizione della cultura, con i propri gusti e interessi.

L’iniziativa si svolge in presenza proprio per offrire fin da subito un’occasione concreta di incontro, confronto e condivisione, mentre si acquisiscono competenze utili per esplorare ciò che il territorio offre in ambito culturale.

Questi i contenuti delle lezioni

13 maggio – Muoviamoci nella rete: fare ricerche in internet, il sito del Settore Cultura del Comune di Rho, creare una casella di posta elettronica, le parole difficili.

15 maggio – Cultura a portata di mano: Villa Burba, il Teatro civico, l’Auditorium, le associazioni culturali a Rho.

20 maggio – La tua biblioteca: il sito del Consorzio CSBNO, le Biblioteche a Rho, i loro servizi.

22 maggio – Conoscere e vivere la città: Tourist Infopoint (CentRho), i corsi, i biglietti per gli spettacoli, gli strumenti di informazione del Comune di Rho.

27 maggio – A casa e fuori città: Radio e TV digitale, il cinema in streaming, i musei virtuali, l’offerta a Milano, occasioni culturali per nonni e nipoti.

Il corso sarà condotto dai volontari delle sigle sindacali, dai funzionari del Settore Cultura del Comune di Rho e del Consorzio CSBNO. Occorre iscriversi recandosi al Tourist Infopoint in piazza San Vittore 19 a Rho (lunedì: 10.00-13.00; dal martedì al sabato: 10.00-18.00), oppure chiamando lo 02 9333 2223.

