Nicolò Fabi: “Acqua che scorre”, il nuovo brano

Disponibile in digitale e in streaming, “Acqua che scorre”, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, “Libertà negli occhi”, che uscirà il prossimo 16 maggio solo in formato CD+BOOK e Vinile, e già disponibile in pre-order.

Un racconto sonoro di 5 minuti e 40 secondi, accompagnato da immagini suggestive, del luogo in cui il disco è stato realizzato, e da una performance della pattinatrice Adele Antonelli realizzata per l’occasione sul Lago dei Caprioli.

Il video, con la regia di Niccolò Fabi, è disponibile a questo link: https://youtu.be/y6t-EqZs-QQ.

Il nuovo album “Libertà negli occhi”, è il risultato di una vera e propria residenza artistica. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco, trascorrendo 10 giorni in un luogo sperduto tra le montagne, di fronte ad un lago ghiacciato circondato dalla neve, e trasformando un grande sala, tutta in legno con una vetrata immensa, in uno studio di registrazione con un universo di strumenti con cui sperimentare e divertirsi creando e suonando insieme.

Tracklist di “Libertà negli occhi”:

Alba

L’amore capita

Acqua che scorre

Nessuna battaglia

Casa di gemma

Chi mi conosce meglio di te

Custodi del fuoco

Libertà negli occhi

Al cuore gentile.

