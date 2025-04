Federica Pellegrini affianca il Mago Forest GialappaShow

Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, stasera alle ore 20.30.

Ad aprire la puntata è Miriam, alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono con Dargen D’Amico. Max Giusti si sdoppia nei panni di Antonino Cannavacciuolo e di Aurelio De Laurentiis, così come Giulia Vecchio è prima Milly Carlucci e poi Monica Setta. Toni Bonji interpreta, in modo singolare, l’“Annunciatore – Demotivatore” ed è protagonista della rubrica “C’è un messaggio per te”. Valentina Barbieri garantisce il pieno di risate con la parodia di Michelle Hunziker, mentre Giovanni Vernia ha, per la prima volta, il volto di Damiano David.

A impreziosire la puntata la performance canora dei Neri per Caso, che con Big Mama e Hu, pseudonimo di Federica Ferracuti, si esibiscono sulle note di “Toxic” di Britney Spears e Alors On Dance di Stromae. Solo con Hu i Neri per Caso interpretano poi “All the good girls go to hell” di Billie Ellish. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma.

Nuove esilaranti puntate di “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e “Grande Fratello Rip”, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi & Ross.

Spazio anche ai filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, che torna mercoledì prossimo, 9 aprile, sempre su TV8, al termine di Paris Saint-Germain-Aston Villa.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia