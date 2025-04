“Marisa Sannia la voce del vento e del mare”: libro di Giacomo Serreali

La presentazione del libro “MARISA SANNIA la voce del vento e del mare” avrà luogo a Milano e Cagliari nel mese di maggio 2025.

A MILANO l’appuntamento è mercoledì 21 Maggio alle ore 19.30 presso l’Auditorium San Marco in via San Marco 2/4.

Saranno presenti l’autore del libro Giacomo Serreli, l’autore della prefazione Mario Luzzatto Fegiz, la figlia di Marisa Sannia, Eleonora Di Martino, e la cantautrice Grazia Di Michele che alla fine degli interventi presenterà alcuni brani del repertorio di Marisa tratti dallo spettacolo “Poesie di carta”, dedicato alla Sannia, che porta in scena da alcuni anni.

A CAGLIARI l’appuntamento è martedì 27 Maggio alle ore 19.00 presso il Teatro Massimo, via De Magistris 12.

Alla fine della presentazione, e dopo una pausa, andrà in scena alle ore 20.30 il concerto “Poesie di carta” di Grazia Di Michele, dedicato a Marisa Sannia e alla sua opera.

Il Libro

La voce di Marisa Sannia emerge, fresca e limpida, come le onde che si infrangono sulla sua terra, la Sardegna. La sua non è solo la storia di un successo, ma è prima di tutto la storia di una giovane ragazza isolana appassionata di musica e pallacanestro che è riuscita a raggiungere il palco di Sanremo.

Dal suo primissimo esordio al Parioli, dove si esibiva con un gruppo di amici, ha poi conquistato mete ben più lontane e ambiziose come il Giappone e Cuba. E tutto questo senza perdere la genuinità e la delicatezza che da sempre l’hanno caratterizzata. Versatile ed eclettica, Marisa Sannia si è rivelata un’artista di talento in diversi ambiti: dalla canzone ai musicarelli, dalla pubblicità al teatro.

Anche se la sua creatività si è espressa al meglio attraverso la riscoperta della lingua sarda negli album “Melagranàda”, “Nanas e Janas” e “Sa oghe de su entu e de su mare”, e poi ancora di quella spagnola con il postumo “Rosa de papel”, ispirato ai testi di Federico García Lorca.

In questa biografia, Marisa Sannia si svela grazie alla penna acuta di Giacomo Serreli, capace di raccontare quella “voce del vento e del mare” che ancora risuona in tanti ascoltatori.

La prefazione è a cura di Mario Luzzatto Fegiz.

https://www.brioschieditore.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia