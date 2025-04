Dalla Regione 10,8 milioni di euro per le attività storiche

Un contributo di 10.867.602 di euro per supportare le attività storiche, ovvero negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

È quanto prevede la delibera presentata dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e approvata oggi dalla Giunta regionale, relativa ai criteri attuativi del ‘Bando imprese storiche verso il futuro 2025’. Regione Lombardia dunque ha deciso di rinnovare questa misura anche per il 2025 per “continuare a sostenere le attività storiche che da decenni presidiano il nostro territorio con unicità e tradizione” – spiega Guidesi.

Il sostegno è rivolto alle Piccole e Medie Imprese – PMI iscritte nell’apposito elenco regionale e non beneficiarie di contributo per il ‘Bando Imprese storiche verso il futuro 2024’ che attuano investimenti per le seguenti finalità:

Ricambio generazionale e trasmissione di impresa;

Riqualificazione del locale dove si svolge l’attività;

Restauro e conservazione di beni, strumenti e locali storici;

Innovazione tecnologica e dei servizi offerti.

Supporto concreto

“La misura – sottolinea Guidesi – oltre ad offrire un supporto concreto per accompagnare i processi di rinnovamento e i passaggi generazionali, porterà un beneficio indiretto anche alle comunità in cui queste imprese operano, alle quali assicurano servizi, posti di lavoro e un contributo per rendere città, quartieri e paesi più vivibili. La tenacia e resilienza di negozi, botteghe e locali storici riassume i motivi per cui la Lombardia primeggia a livello europeo e mondiale”.

L’agevolazione

Consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle spese considerate ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l’investimento minimo è fissato in 5.000 euro. L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa con graduatoria finale.

Come partecipare

I progetti candidati e le relative domande di contributo devono essere presentati a Unioncamere Lombardia in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Le istruzioni per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione ‘Bandi e contributi alle imprese

