Corabea, giornata sui disturbi del comportamento alimentare

In un momento storico in cui i disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano una delle emergenze sanitarie più silenziose ma pervasive tra adolescenti e adulti, Corabea, la prima piattaforma online in Italia specializzata nella cura dei DCA attraverso un approccio integrato, organizza un evento pubblico per accendere i riflettori su questo tema ancora troppo invisibile.

L’evento, intitolato “RIFLESSI”, si terrà sabato 3 maggio a partire dalle ore 15 presso il Barton Park di Perugia. Sarà una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, alla riflessione condivisa e al superamento dello stigma che spesso circonda i disturbi alimentari.

Una esperienza immersiva aperta a tutti

“RIFLESSI” è molto più di un convegno: è un evento esperienziale, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, pensato per coinvolgere le persone attraverso attività, workshop, momenti di ascolto e confronto.

Tra gli ospiti della giornata, Michele Mezzanotte, psicoterapeuta, che terrà un talk aperto per offrire uno sguardo professionale ma umano su queste tematiche, spesso vissute in solitudine. L’evento sarà anche un’occasione per vivere momenti collettivi e che inviteranno i partecipanti a riflettere sul concetto di identità, immagine corporea, e accettazione di sé.

Il messaggio Corabea: “oltre lo specchio, oltre lo stigma”

Corabea nasce proprio da un’esperienza personale, quella di Giorgia Bellini, fondatrice della piattaforma e autrice del libro “Nata due volte”, che da anni si impegna per costruire un’alternativa concreta e accessibile per chi lotta con il proprio rapporto col cibo.

La piattaforma mette a disposizione percorsi personalizzati che combinano supporto psicologico e consulenza nutrizionale, grazie a un team multidisciplinare e a una web app che facilita il contatto con i professionisti, il monitoraggio dei progressi e la motivazione nel percorso di guarigione.

Nel tempo, Corabea ha attratto l’interesse e il sostegno di chi condivide la sua missione. Anche Andrea Ranocchia, ex calciatore e oggi investitore, ha deciso di sostenere il progetto Corabea, riconoscendone il valore umano e sociale.

Ranocchia ha scelto di affiancare il team credendo profondamente nella possibilità di offrire un aiuto concreto a chi sta attraversando un momento difficile e ha bisogno di strumenti reali per ripartire.

“RIFLESSI” rappresenta a pieno lo spirito con cui è nata Corabea: guardare oltre, accogliere, comprendere e restituire uno spazio di cura autentico a chi troppo spesso si sente invisibile.

Perché partecipare

Per ascoltare storie vere e professionisti qualificati

Per abbattere pregiudizi e stereotipi

Per sentirsi meno soli

Per contribuire a creare una cultura della cura e dell’ascolto

Informazioni pratiche

Luogo: Barton Park, Perugia

Data: Sabato 3 maggio 2025

Orario: Dalle ore 15

Ingresso: Libero e gratuito

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia