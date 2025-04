“Il cielo di Milano”: il nuovo singolo di Enrico Ruggeri

Da ieri venerdì 18 aprile, è in radio il nuovo singolo “Il cielo di Milano”, estratto dall’album “La caverna di Platone” (Anyway Music / Sony Music).

«Un ritmo incalzante per raccontare la mia città, piena di contraddizioni, in bilico tra disperazione e leadership, tra difficoltà, emarginazione e poesia. Non avevo mai scritto una canzone del genere, ci sono riuscito anche grazie a un “ragazzo di campagna” come Massimo Bigi…sono sicuro che troverà la sua perfetta collocazione nei concerti» racconta Enrico Ruggeri.

“La caverna di Platone” è disponibile in digitale, CD e doppio vinile: un’ode al libero pensiero e ai suoi iconici seguaci come Pier Paolo Pasolini, una critica alla musica usa e getta che si nasconde dietro l’autotune, una riflessione sulle guerre in corso, quelle sociali e quelle combattute con le armi, uno sguardo al passato e a chi lo ha segnato, nel bene e nel male.

TRACKLIST:

1 Gli eroi del cinema muto

2 Il Poeta

3 Il cielo di Milano

4 Zona di guerra

5 La caverna di Platone

6 Il problema

7 Das Ist Mir Würst

8 La bambina di Gorla

9 Come prima più di prima

10 Cattiva compagnia

11 Le notti di pioggia

12 Benvenuto chi passa da qui – con Pico Rama

13 Arrivederci addio

Bonus track in digitale e vinile

La figlia perduta Le notti di pioggia II Circo meraviglia She (cover Charles Aznavour) Ha tutte le carte in regola (cover Piero Ciampi)

“Benvenuto chi passa da qui” è stato scritto dal figlio Pico Rama che per la prima volta canta un brano ufficialmente insieme al padre.

In oltre 50 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti.

Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo libro è l’autobiografia “40 vite (senza fermarmi mai)” per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

