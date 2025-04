“Fuori dal coro”, i dazi di Trump, il caso Ruggi, abusivismo

Stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro.

In apertura, un approfondimento sui dazi imposti da Donald Trump all’Europa: se alcuni imprenditori chiedono all’Italia di trattare in autonomia con gli USA per raggiungere condizioni economiche più favorevoli al nostro Paese, l’Unione europea sta invece lavorando a una risposta unitaria.

Poi, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul caso Ruggi di Salerno, per cui la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Cristina Pagliarulo.

Ancora, il tema dell’abusivismo, con un focus sulla situazione di Ivrea, dove da oltre quarant’anni la criminalità occupa terreni privati, generando tensioni con i residenti.

In ultimo, un viaggio a Torino, con la testimonianza di una donna costretta a vivere secondo la legge islamica imposta dal marito attraverso continue violenze.

Non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia