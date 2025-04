Dazi: “Da Ue no balzelli ma tagli a tasse e burocrazia”

“Rispondere con dazio a dazio non porta a nulla e non potrà mai fare l’interesse del nostro Paese. Da chi, come l’Europa, in questi anni ha danneggiato chi produce, lavora e dà lavoro, sotto i colpi di politiche folli e ideologiche di certi burocrati a partire da quelle pseudo ambientaliste, mi auguro che questa volta sappia mettere al primo posto il bene delle nostre famiglie. Non ci aspettiamo ulteriori balzelli che rischiano di innescare una guerra commerciale dannosa per gli italiani, ma dialogo, buonsenso e taglio di burocrazia e tasse”.

Lo dichiara il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, componente dell’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati.

