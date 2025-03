Selena Gomez e Benny Blanco, pubblicano il nuovo brano “Sunset Blvd”, nuovo estratto dal disco “I Said I Love You First”, atteso per il 21 marzo.

“Sunset Blvd” racconta la storia d’amore di Selena e Benny: “Sunset Boulevard sarà sempre un posto speciale per noi”, scrive Selena sui social, annunciando che è in quel luogo che lei e Benny hanno avuto il loro primo appuntamento.

La canzone arriva accompagnata da un bellissimo video ufficiale diretto da Petra Collins, tra atmosfere hollywoodiane retrò, abiti sexy e immagini surreali.

