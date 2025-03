VoiceOver il 21 marzo all’Università Iuav, concluso progetto

“Dalle Voci alla Leadership: la promozione della partecipazione e della leadership delle persone sopravvissute alla tratta di esseri umani nei sistemi anti-tratta” è il titolo dell’evento che presenterà i risultati finali del progetto VoiceOver, finanziato dall’UE, venerdì 21 marzo alle 10 nella sede Iuav di palazzo Badoer (aula Tafuri).

Obiettivo del progetto è promuovere la formazione e la leadership delle persone sopravvissute alla tratta, rafforzando al contempo la capacità delle organizzazioni anti-tratta di sostenerne la guarigione e l’autonomia.

Il progetto Voiceover ha visto la collaborazione di 5 partner provenienti da 5 paesi diversi dell’Unione europea, Equality (IT) Coordinatore, MIST (FR), Payoke,(BE) Fundación Cruz Blanca (ES), ADPARE (RO).

La Cattedra SSIIM UNESCO Iuav sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali, partner di progetto, ha fornito un supporto analitico al processo e alle attività interne orientate a favorire l’autoriflessione da parte delle organizzazioni coinvolte.

Il progetto si è svolto nell’arco di due anni e ha promosso attività innovative e sperimentali che hanno messo al centro del sistema le persone sopravvissute alla tratta, nel tentativo di innescare un cambiamento nelle relazioni tra queste e gli enti anti-tratta. Sono stati coinvolti più di 20 Survivor’ leader e più di 100 beneficiari tra le persone sopravvissute alla tratta. Gli esiti del progetto sono stati diffusi grazie alla partecipazione a diverse conferenze internazionali.

Per l’evento del 21 marzo sono previste oltre 200 persone tra partecipanti in presenza e online. Tra gli argomenti principali affrontati: la complessità terapeutica e come i principi della resilienza e della trasformazione del trauma possono migliorare le pratiche di coinvolgimento delle persone sopravvissute alla tratta; il coinvolgimento delle persone sopravvissute; sfide e lezioni apprese dall’esperienza di VoiceOver; come favorire la volontà politica e capovolgere le dinamiche di potere per creare uno spazio per le persone sopravvissute alla tratta come leader.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia