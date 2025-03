Blue Note Off: il Maestro Andrea Bocelli è il grande ospite di Villa d’Este

Un appuntamento esclusivo, destinato a entrare nella storia. Il 20 agosto a Villa d’Este sarà ospite il Maestro Andrea Bocelli, artista internazionale che con la sua voce unica ha conquistato le platee di tutto il mondo. Il concerto rientra nel carnet di Blue Note Off, il format originale di Blue Note nato con l’obiettivo di portare la grande musica fuori dalla sede storica di via Borsieri.

Sarà un’esperienza intima, riservata agli ospiti di una delle location più iconiche del lago di Como. Il Giardino del Mosaico sarà il palcoscenico naturale del Maestro, che nei suoi oltre trent’anni di carriera ha incantato il pubblico con la sua voce. Un successo planetario, con oltre 90 milioni di dischi venduti e 16 miliardi di stream, per un artista straordinario che ha vinto un Golden Globe, sette Classical BRIT e sette World Music Awards. Oggi la sua stella brilla sulla Hollywood Walk of Fame.

Il Maestro Bocelli si esibirà accompagnato da pianoforte e soprano. Il concerto sarà un emozionante viaggio che contemplerà i pezzi più classici e i capolavori della lirica moderna. Accostamenti inediti per uno spettacolo speciale e destinato a entrare nella storia del Blue Note. Alcuni fortunati ospiti avranno poi la possibilità di partecipare a un esclusivo “meet and greet” con l’artista, in un incontro ravvicinato che renderà ancora più indimenticabile questa esperienza.

“Siamo estremamente emozionati e onorati di collaborare con Villa d’Este per la realizzazione di un concerto che entrerà nella storia” – commenta Gianluigi Rossi, Presidente di Blue Note -. “La straordinaria carriera del Maestro e la sua voce inconfondibile lo hanno reso uno degli artisti più amati e riconosciuti a livello mondiale. È un privilegio senza pari poter offrire al nostro pubblico l’opportunità di assistere a una performance così unica. Il Blue Note è un punto di riferimento per la cultura musicale internazionale e questo evento conferma il nostro impegno costante nel promuovore la musica dal vivo di artisti di livello mondiale. Siamo sicuri che questo concerto emozionerà e ispirerà ogni singolo spettatore”.

La serata avrà inizio alle ore 19.00 con un elegante aperitivo in terrazza Colonne. A seguire, alle 20:00, il concerto del Maetro Andrea Bocelli e al termine la cena pieds dans l’eau in terrazza lago, con una vista spettacolare in quello che è uno scenario davvero unico. È possibile acquistare i biglietti attraverso una pagina dedicata sul sito di Villa D’Este oppure scrivendo all’indirizzo email rsvp@villadeste.it.

