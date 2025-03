La Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Lombardia esprime il proprio plauso ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Milano per l’intervento, tempestivo e risolutivo, che ha condotto all’arresto di un individuo responsabile di tentato sequestro di persona aggravato e tentata sottrazione di persone incapaci.

I fatti si sono svolti nella mattina dello scorso lunedì 3 marzo, quando i carabinieri sono intervenuti prontamente su segnalazione della Centrale Operativa 112 NUE, allertata dai genitori e dal personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “F.S. Cabrini”, in via delle Forze Armate.

I militari, con prontezza e professionalità, hanno fermato un soggetto già noto alle Forze di Polizia che aveva cercato di trascinare con sé due bambine di dieci anni, manifestando atteggiamenti molesti nei riguardi di altri minori.

L’operazione ha visto il fermo dell’individuo e il successivo sequestro del materiale ritenuto di interesse investigativo.

L’efficacia dell’azione dei carabinieri testimonia l’importanza dell’impegno quotidiano dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica e nella protezione dei cittadini, con particolare attenzione rivolta ai soggetti più vulnerabili.

NSC si congratula con gli operatori del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano per la determinazione e il senso del dovere dimostrati, ribadendo il pieno sostegno e la vicinanza alle Forze dell’Ordine, in prima linea ogni giorno nel contrasto alla criminalità e nella difesa della legalità.

