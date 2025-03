Ogni domenica alle 13.30 su Radio 24 si accendono i motori e si aprono le porte sul mondo della mobilità con Shift, il futuro della mobilità, il nuovo programma a cura di Massimo De Donato che guida l’ascoltatore tra le novità, le sfide e le opportunità del trasporto moderno. Dall’auto al treno, dal mare all’aereo, senza dimenticare autobus e mobilità urbana, un viaggio nei cambiamenti che stanno trasformando il modo in cui ci spostiamo.

Ospiti esperti, interviste esclusive e approfondimenti sulle tendenze globali faranno di ogni puntata un viaggio attraverso il presente e il futuro della mobilità.

Appassionati di motori, viaggiatori curiosi, pendolari o semplicemente ascoltatori interessati a capire come il mondo si muove e come cambieranno gli strumenti alla base degli spostamenti: questo il pubblico a cui si rivolge il nuovo programma Shift, la mobilità del futuro. Il risultato è un quadro approfondito e concreto sulle innovazioni, le normative, gli incentivi, le tecnologie emergenti e le strategie per un trasporto più efficiente e sostenibile.

La prima puntata, domenica 10 marzo, avrà tra gli ospiti il prof. Ennio Cascetta, presidente del Cluster Trasporti, uno dei massimi esperti italiani di mobilità e logistica, per parlare dell’evoluzione della mobilità urbana, ed il CEO di Porsche Italia Pietro Innocenti che racconterà l’evoluzione elettrica dell’iconico brand .

Shift, la mobilità del futuro è l’appuntamento settimanale di rifermento all’interno di un’offerta completa di Radio 24 sulla mobilità, ci cui fa parte l’appuntamento quotidiano con Smart Car, sempre a cura di Massimo De Donato, in onda dal lunedì al giovedì alle 20,50 e un nuovo appuntamento, sempre di Smart Car, in Podcast originale in uscita il venerdì.

