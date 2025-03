Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 24 al 30 marzo

Lo Spirit de Mlan è pronto a regalare un’altra settimana di musica, emozioni e divertimento

Una settimana intensa e ricca di appuntamenti imperdibili, dove ogni serata sarà un’occasione per vivere lo Spirit de Milan nella sua atmosfera più autentica, tra musica, cultura e divertimento.

LUNEDÌ 24 MARZO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 25 MARZO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 26 MARZO

ore 22.00 – Souvenirs de Django con Alessandro di Virgilio.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 27 MARZO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con Emilio e gli Ambrogio.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 28 MARZO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Dance Angels.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 29 MARZO

ore 22.30 – Holy Swing Night.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025).

DOMENICA 30 MARZO

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club con Milano Feetwarmers.

Ingresso gratuito.

Ore 18.00 – Concerto del duo La Rosa dei Venti.

Ingresso gratuito.

Ore 21.30 – Concerto di The Nighthawks.

Ingresso gratuito.

Inoltre, il 3 aprile alle 22.00 arriva la serata Ricordando i Gufi con swing con Lino Patruno feat i Barlafus, un evento speciale per celebrare i 60 anni dalla nascita del celebre quartetto milanese I Gufi.

La serata si aprirà con I Barlafus che, insieme a Lino Patruno, ripercorreranno i successi del gruppo con nuovi arrangiamenti. Seguirà il Lino Patruno Jazz Show, con classici dello swing e racconti sulla storia del jazz. Gran finale con una jam session.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale.

La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro.

I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it)

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia