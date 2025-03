Virginia Raffaele torna sul Nove con lo spettacolo “Samusà”

VIRGINIA RAFFAELE, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, torna in prima tv assoluta sul NOVE, mercoledì 26 marzo alle 21:30 e in streaming su discovery+, con il suo successo teatrale “SAMUSÀ”.

Dopo l’eccezionale accoglienza di critica (lo spettacolo le è valso il prestigioso “Premio Duse 2023”) e di pubblico, ricevuta nelle tournée teatrali degli ultimi anni che hanno riempito le platee delle principali città italiane, lo spettacolo di Virginia Raffaele – che così tanto racchiude della sua arte e anche della sua vita – arriva eccezionalmente in TV.

Il racconto di “Samusà” si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia.

Per la straordinaria occasione televisiva, la regia si avvale della firma di Riccardo Milani.

Samusà è scritto da Virginia Raffaele, con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e con Federico Tiezzi. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini. Il manifesto è di Mauro Balletti. Aiuto regia di Giovanni Scandella. Attori di circo Fabio Nicolini – Bastian Von Marttens – Luca Lugari – Davide Visentini (Compagnia Quattrox4). Si ringrazia per la collaborazione Italo Grassi. I disegni inseriti nella scenografia sono di Virginia Raffaele. Samusà è prodotto da ITC2000.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia