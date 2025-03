Rhythmic’s Team, pieno di medaglie nel circuito Libertas

Sabato 1 marzo, le atlete della Rhythmic’s Team hanno fatto il loro debutto nel nuovo circuito Libertas, partecipando alla prova interregionale che si è svolta a Molinetto di Marzano.

Un esordio straordinario, che ha visto le giovani ginnaste conquistare ben 10 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo, dimostrando grande preparazione e determinazione.

Questo eccellente risultato fa ben sperare per la fase nazionale che si terrà a maggio. Ora, le atlete della Rhythmic’s Team si concentrano sulla preparazione per affrontare le prime gare del campionato di Federazione, pronte a dare il massimo in vista delle prossime sfide.

Nello stesso weekend, sabato 1 e domenica 2 marzo, la Rhythmic’s Team ha portato in pedana 28 ragazze anche a Carugate per la seconda tornata del campionato provinciale CSI, gare individuali: i risultati non sono mancati nemmeno qui e la società ha portato a casa 5 ori, 5 argenti e 5 bronzi

