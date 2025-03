Lo Spirit de Milan si prepara a una settimana di appuntamenti imperdibili, culminando in un weekend dedicato interamente alla cultura celtica con Spirit of Ireland.

Dal 14 al 16 marzo sarà possibile immergersi nel verde suggestivo di SPIRIT OF IRELAND, unendo l’energia contagiosa dello Spirit de Milan a un mix di tradizione e innovazione.

Tre giornate in cui saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici per l’unico festival in Italia con due band in arrivo direttamente dall’isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen!

Programma: https://www.spiritofireland.it/programma/.

Biglietti in prevendita: https://www.spiritofireland.it/biglietti/

Prossimi Appuntamenti:

MERCOLEDÌ 12 MARZO

ore 21.30 – Bella de rid. Serata di barzellette.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 13 MARZO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 14 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 19.30 – apertura porte

ore 19.30 – concerto di Trip to Dripsey (Italia)

dalle ore 20.00 – Irish food

ore 20.30 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 22.00 – concerto di The Keltaholics (Italia)

ore 23.30 – concerto della Irish Quartet (Irlanda/Scozia)

ore 01.00 – dj set con Alex Biasco

SABATO 15 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 15.00 – apertura porte

ore 15.15 – diretta video della quinta giornata del Sei Nazioni di rugby (Italia – Irlanda)

ore 17.00 – concerto dei Patricks (Italia)

dalle ore 19.00 – Irish dinner

ore 19.00 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 21.00 – Gens d’Ys Irish Dance Show (Italia)

ore 22.30 – concerto della Irish Quartet (Irlanda/Scozia)

ore 00.00 – concerto dei Tribesmen (Irlanda)

ore 01.00 – dj set Ush

DOMENICA 16 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), 10€ con consumazione inclusa per chi prenota l’Irish Brunch, ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 12.30 – apertura porte e Irish Brunch

ore 14.00 – workshop gratuito di danze per bambini con Gens d’Ys (Italia – Irlanda)

ore 14.00 – concerto dei Keily’s Folk (Italia)

ore 15.00 – laboratori di disegno e prova di rugby per bambini

ore 15.00 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 16.00 – concerto da ballo dei Duilleoga (Italia), pomeriggio danzante

ore 18.00 – concerto dei Tribesmen (Irlanda)

dalle ore 19.00 – Irish dinner

ore 21.00 – concerto della Shamrock Band (Italia)

ore 00.00 – festeggiamenti di San Patrizio

