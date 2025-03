Tim Burton’s Labyrint: un trionfo di magia e creatività

Si è conclusa domenica 9 marzo l’esperienza straordinaria di Tim Burton’s Labyrinth, una creazione originale di LETSGO Company, in collaborazione con lo stesso Tim Burton e presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company e da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano.

Tim Burton’s Labyrinth è stato un viaggio immersivo che ha saputo incantare e affascinare più di 175.000 visitatori, tra cui oltre 24.000 famiglie, trasportandoli nel mondo visionario di uno dei registi più iconici del nostro tempo.

Un’avventura senza precedenti resa possibile grazie all’impegno di 150 collaboratori che, con oltre 6.000 ore di lavoro, hanno dato vita a un’esperienza unica e indimenticabile.

Attraverso un percorso immersivo, i visitatori hanno potuto esplorare 150 opere d’arte originali, più di 50 video animazioni e incontrare tantissimi personaggi iconici a grandezza naturale, immergendosi nell’immaginario onirico e suggestivo di Tim Burton.

Un grazie speciale alla Fabbrica del Vapore per aver accolto e dato vita a questa straordinaria esperienza, trasformando i suoi spazi in un luogo di sogno e meraviglia. Il supporto di Comune di Milano è stato fondamentale per rendere possibile questo viaggio magico.

“Un grande successo per la ‘prima’ in Italia di Labyrinth, mostra dedicata alla genialità vorticosa di Tim Burton che ho fortemente voluto e accolto negli spazi di Fabbrica del Vapore. La risposta di cittadini, cittadine e turisti – ha spiegato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – ripaga, ancora una volta, il nostro impegno e il lavoro che portiamo avanti per arricchire e rendere sempre più varia l’offerta culturale di Milano, città sempre più esigente anche sul fronte artistico e culturale e che continua a dare vita a progetti espositivi che possono essere di esempio anche per altre città italiane ed europee”

