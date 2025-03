Vito debutta con il nuovo monologo “L’altezza delle lasagne”

Uno spettacolo il cui fil rouge è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive.

Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni in cucina (tra cui “Vito con i suoi” su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo!

Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, intolleranze, diete e mode alimentari.

Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto!

MTM Teatro Leonardo –

dal 21 al 23 marzo 2025

L’ALTEZZA DELLE LASAGNE

Monologo di sopravvivenza gastronomica

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone

con Vito

Prossime date del tour

27 MARZO 2025 TEATRO CELEBRAZIONI BOLOGNA

29 MARZO 2025 TEATRO NUOVO FERRARA

5 APRILE 2025 TEATRO COMUNALE CARLO ZAMPIGHI GALEATA (FC)

30 APRILE 2025 TEATRO DEI FLUTTUANTI ARGENTA (FE)

