Anteprima speciale festival del cinema di Spello: I Saurini

Proiezione speciale dedicata ai piccoli nel calendario ufficiale del Festival del Cinema

Città di Spello.

Domenica 16 Marzo alle 15.15 i cinque cuccioli di dinosauro più simpatici della TV “atterrano” al Teatro Subasio di via Giulia 12, nel cuore della ridente cittadina umbra a bordo dei meteoriti neri, vere e proprie macchine del tempo giurassiche. Un’occasione per rivedere I Saurini e i racconti della Fonte Magica, il fortunato cartone animato prodotto da Animundi protagonista dei palinsesti Rai dedicati ai più piccini.

Si tratta di un’anteprima speciale della saga de I Saurini – Saro, Bronto, Ranu, Stego e la proto lucciola Nunzy – da poter vedere per la prima volta in versione 3D grazie all’omaggio personalizzato a tutti gli spettatori di un particolare paio di occhiali con le lenti blu e rosse realizzato appositamente per l’occasione dalla produzione.

Le avventure dei Saurini – che nella serie in onda su Rai 2 e Rai YoYo venivano aiutati dal

vecchio saggio Saůro ed il suo assistente pasticcione Nichus – hanno appassionato milioni di piccoli. Tanti i viaggi raccontati: dalle piramidi d’Egitto, ai ghiacci del Polo fino alle misteriose profondità di Atlantide.

“Siamo lieti di poter riproporre uno dei nostri prodotti tv di successo per questa importante

occasione” – rivela Raffaele Bortone, Presidente di Animundi che ha ideato e diretto il

cartone animato – “il viaggio nel tempo e nello spazio dei Saurini alla ricerca dei loro

genitori scomparsi a causa di una terribile pioggia di meteoriti diventa più reale per piccoli

e grandi spettatori. Essere presenti alla manifestazione – che quest’ anno si concentra sugli effetti speciali nel cinema – conferma il valore del nostro progetto. La saga dei Saurini

rappresenta la prima conversione al mondo di un prodotto nativo 2D trasformato in 3D ssteteoscopico prima ancora che la Disney lo facesse su alcuni dei suoi grandi classici, tra

cui il Re Leone. Un’innovazione tutta italiana che è stata concepita da Animundi, per questo film, anche in una veste che potremmo definire interattiva: i personaggi, infatti, indossano gli occhialini per vedere alcune delle loro avventure in 3D nel momento in cui vengono resi necessari per la visione, così che gli spettatori possano fare lo stesso: una

sorta di interazione tra protagonisti e pubblico”.

Per la serie animata – realizzata dallo Studio Animundi di Roma in coproduzione con Rai Fiction – la tecnica 3D stereoscopico è stata adottata esclusivamente per la distribuzione in Home video e su Pay TV. Per questo progetto, Animundi ha sviluppato una particolare metodologia di lavoro, chiamata Stereotoon. Il Tv Movie fu mandato in onda in prima visione su Rai Due in versione stereoscopica. La proiezione al Teatro Subasio di Spello in occasione del festival è la prima assoluta in sala con pubblico, al di fuori dal circuito televisivo.

La Produzione Animundi realizza cartoni animati per il cinema, la televisione e il web dal

oltre vent’anni. I produttori visionari – Raffaele Bortone ed Andrea Martini – lavorano in

continua sperimentazione ed hanno all’attivo collaborazioni durature, nazionali e internazionali di grande successo per creare prodotti rivolti a tutte le bambine e tutti i

bambini, ma che piacciono molto anche ai grandi. Dal sodalizio con Rai – e grazie al sostegno del Ministero della Cultura – sono nate numerose serie Tv per i più piccoli, distribuite in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Dalla serie animata I Saurini e i Viaggi del Meteorite Nero fino all’ultima produzione nata nel 2019 dal titolo Lampadino e Caramella

nel MagiRegno degli Zampa, il primo ed unico cartone animato al mondo realmente

inclusivo – doppiato in LIS – ed accessibile a tutti i piccoli anche con difficoltà sensoriali, ciechi, sordi, autistici.

Campione di ascolti su Rai YOYO, Rai Play e Rai Radio Kids, il prodotto audiovisivo garantisce la sostenibilità ambientale grazie alla certificazione GREEN FILM ed ha ricevuto importanti riconoscimenti da UNICEF e MOIGE. E’, inoltre, seguitissimo sulle pagine social media gestite con estrema cura ed attenzione proprio perché rivolte ai piccoli ed ai loro genitori. La Produzione Animundi racconta ogni giorno storie semplici ma non banali, dai fini formativi ed ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

