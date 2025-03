“Decreto sicurezza, come cambiano i nostri diritti”. E’ questo l’appuntamento di stasera alle 20.30 in Villa Venino a Novate Milanese.

L’incontro, organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, vedrà relatori della serata Arianna Curti e Francesco Sozzi Montaut, studenti della facoltà di Giurisprudenza di Milano.

Arianna Curti ha 26 anni ed nata e cresciuta a Milano, Municipio 2. Frequenta la facoltà di Giurisprudenza alll’Università Cattolica e all’impegno per la legalità e all’attenzione per le dinamiche penitenziarie, ha affiancato un’ interesse per la parità di genere, il volontariato soprattutto come sostegno allo studio e insegnamento della lingua italiana a persone straniere. E’ VicePresidente del Municipio 2 e assessora.

Francesco Sozzi Montaut ha 21 anni e studia Giurisprudenza. Da sempre è appassionato di politica e di temi legati alla giustizia e al mondo. Gestisce all’interno di Giovani Democratici Milano Metropolitana la delega alla giustizia, cercando il più possibile di informare su questo tema con l’obiettivo di essere un Paese migliore, più moderno e più giusto.

