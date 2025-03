Nuovi protagonisti alla prima edizione del Trento Live Fest

Il festival musicale si terrà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio, all’interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento)!

I concerti di Diodato, Lucio Corsi e La Rappresentante di Lista si aggiungono alla lineup di questo festival che unisce musica e territorio, preannunciandosi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei viaggi.

Questi i protagonisti annunciati ad oggi del Trento Live Fest: Alessandra Amoroso, Coma_Cose, Diodato (nuovo annuncio), Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista (nuovo annuncio), Lucio Corsi (nuovo annuncio), Rose Villain, Tananai, and more TBA.

Di seguito la suddivisione delle serate del festival:

venerdì 27 giugno 2025: DIODATO + LUCIO CORSI

sabato 28 giugno 2025: GEOLIER

domenica 29 giugno 2025: ROSE VILLAIN + COMA_COSE

giovedì 3 luglio 2025: FABRI FIBRA (data zero del “Festival Tour 20252

venerdì 4 luglio 2025: TANANAI

sabato 5 luglio 2025: ALESSANDRA AMOROSO + LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Sono disponibili in prevendita su Ticketone.it i biglietti per assistere ai nuovi concerti del Trento Live Fest, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento. Per info: www.magellanoconcerti.it

Oltre i singoli biglietti, sarà possibile acquistare anche due abbonamenti:

Abbonamento JUNE 2DAYS: sabato 28 e domenica 29 giugno 2025

sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 Abbonamento JULY 2DAYS: venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025

Il Trento Live Fest si propone di offrire un’esperienza capace di attrarre un pubblico variegato, che non solo potrà godersi una line-up di altissimo livello, ma anche vivere a pieno le bellezze naturali e culturali del territorio trentino.

Con l’acquisto del biglietto sarà inclusa l’esclusiva Trentino Guest Card valida per l’intero weekend, grazie alla quale sarà possibile usufruire di tanti vantaggi sia per adulti sia per ragazzi.

Grazie alla Trentino Guest Card infatti si potrà accedere (gratuitamente o con tariffa scontata) ai principali musei, castelli e parchi naturali del Trentino, ottenere sconti nelle strutture convenzionate e usufruire di servizi esclusivi come visite guidate e degustazioni alla scoperta della città di Trento e dei suoi dintorni.

E soprattutto, si potranno utilizzare liberamente con facilità tutti mezzi pubblici, evitando traffico e parcheggi. Una ragione in più per organizzare da subito uno splendido weekend in Trentino.

Tutte le info per usufruire della Trentino Guest Card e sulla validità della stessa saranno pubblicate sul sito www.magellanoconcerti.it

www.instagram.com/trentolivefest/

www.facebook.com/tmatrentinomusicarena

