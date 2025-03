Come nasce una mostra di fumetto? Come si sviluppa, giorno dopo giorno, l’allestimento di un percorso che ha come protagonista la nona arte? A Cosenza, arriva l’opportunità unica di scoprirlo!

Il Museo del Fumetto di Cosenza tenta un esperimento ispirato alla concezione del teatro di Bertolt Brecht, dove lo spettatore vive in pieno le dinamiche teatrali e artistiche, diventando protagonista dello spettacolo.

Il Museo del Fumetto apre i propri battenti a tutti coloro che vorranno assistere e vivere, giorno dopo giorno, durante la visita alle sale della struttura, all’allestimento della mostra “A Tavola con i Grandi del Fumetto”, dedicata al rapporto tra fumetto e cibo, ospitata all’interno della rassegna Graffi di Primavera e che prevede una visita guidata il 5 Aprile con disegnatori, artisti e vari ospiti.

Una scoperta costante, un work in progress che crea un contesto dinamico ed estremamente stimolante un palcoscenico creativo nel quale si innestano, con perfezione evocativa, i workshop dedicati al fumetto, per adulti e bambini, accessibili, previa prenotazione, con il semplice biglietto d’ingresso del Museo.

Ma la rassegna Graffi di Primavera non è solo mostre e corsi dedicati al fumetto. Sono in arrivo due incredibili workshop ad opere di due maestri della nona Arte: Bruno Cannucciari e Davide Diavù Vecchiato, che avranno luogo sabato 5 e domenica 6 aprile!

Nell’ambito della rassegna Graffi di Primavera, il celebre disegnatore di Lupo Alberto, Bruno Cannucciari, sarà ospite del museo per una speciale residenza d‘artista. Durante la sua permanenza, Cannucciari realizzerà dal vivo un’opera ispirata all‘ affascinante connubio tra arte e gastronomia.

Gli appassionati avranno l‘opportunità unica di partecipare a un vero e proprio laboratorio dell’artista – Un‘occasione irripetibile per scoprire da vicino le tecniche del mestiere e vivere un’esperienza immersiva nel mondo del fumetto.

Graffi di Primavera continua a lasciare il proprio segno creativo ed evocativo sulla Città di Cosenza! Impossibile non restarne rapiti!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare il sito ufficiale del Museo del Fumetto di Cosenza o seguirne i canali social.

museofumetto.it

