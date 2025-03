A Bollate parte un nuovo progetto per rendere più sicuri gli orari di entrata e uscita in alcune scuole della città.

Grazie a un accordo con il Nucleo Volontari A.N.C. Bollate, alcuni volontari affiancheranno la Polizia locale nel posizionamento e nella rimozione delle transenne nelle strade a traffico limitato, supervisionando la situazione.

Il progetto, al momento in fase sperimentale, prevede la presenza dei volontari ogni martedì davanti alla scuola di via Diaz. L’obiettivo è di estenderlo presto anche nelle vicinanze di altre scuole e nelle zone di maggior percorrenza di autoveicoli a giudizio ed esperienza della PL e in base ai volontari disponibili.

Ma non finisce qui. La Polizia locale sta potenziando il servizio scolastico con quattro nuovi agenti, attualmente in formazione, che andranno a presidiare gli attraversamenti più critici per garantire maggiore sicurezza agli studenti.

L’Amministrazione sta inoltre dialogando con associazioni e gruppi di volontari per ampliare ulteriormente l’iniziativa e coprire più scuole possibile.

“Ringrazio il Comando di Polizia locale per la gestione e il coordinamento del servizio – ha detto l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli.

“Con l’arrivo dei nuovi agenti e l’auspicio di coinvolgere altri volontari, puntiamo a una presenza più capillare sul territorio, specialmente nelle zone più scoperte e critiche”.

www.comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia