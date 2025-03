Bollate: torna la tre giorni di Street food in città

Torna l’iniziativa, alla sua V edizione, Cibo di strada da tutto il mondo a Bollate.

Si terrà dal 4 al 6 aprile, in piazza della Resistenza dalle ore 10,30 alle 24. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Bollate in collaborazione con il Comune.

L’evento è pensato per permettere di gustare le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo nel modo migliore direttamente sotto casa! Ci saranno stand di food, dolce e salato, un’ampia selezione di birre artigianali, musica e giostre per bambini per tutta la durata della tre giorni.

“Non può mancare nemmeno quest’anno – dice l’Assessore al Commercio Lucia Rocca – la tre giorni di street food che tanto piace ai bollatesi. Lo spirito è sempre lo stesso, quello di condividere piatti tipici di ogni parte del mondo ma anche di creare momenti di aggregazione e di svago, di cui le persone hanno molto bisogno”

Ingresso libero, con posti a sedere anche al coperto.

Si ringraziano gli Uffici comunali per l’organizzazione e Gaia per la collaborazione.

www.comune.bollate.mi.it

