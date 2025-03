Biancaneve: disponibile la colonna sonora del film

Il nuovo film Biancaneve, la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937, arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. Le prevendite del lungometraggio sono ufficialmente aperte. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito https://www.snowwhitemovie.it/, in continuo aggiornamento.

La Walt Disney Records ha rilasciato la colonna sonora originale di Biancaneve (disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale Spotify, Apple e Amazon).

La colonna sonora originale di Biancaneve è stata scritta dal team vincitore dell’EGOT® (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), Benj Pasek e Justin Paul, con testi aggiuntivi di Jack Feldman e musiche di Frank Churchill.

Le canzoni sono state prodotte da Benj Pasek, Justin Paul, Ian Eisendrath e Dave Metzger e interpretate dalle star del film live-action Biancaneve, oltre che dalle voci del film animato originale del 1937.

Versione italiana (Walt Disney Records, Emi Records Italy/Universal Music Italia):

• Direzione musicale: Virginia Brancucci e Marco Manca

• Testi italiani canzoni: Lorena Brancucci e PERTITAS

• Supervisione artistica Disney: Lavinia Fenu

Brani della tracklist italiana:

• Dove il bene è un dono – Interpretata da Alessandro Onorati, Giorgio Libotte, Daniele Grammaldo, Alessio Parisi, Alessandra Gentile, Diana Lombardozzi e coro mix

• Dove il bene è un dono – Reprise del popolo – Interpretata da Elisa Rinaldi, Andrea Rinaldi, Davide Tatoli, Martina De Carolis, Diana Lombardozzi e Eleonora Segaluscio

• Aspetto un desiderio – Interpretata da Eleonora Segaluscio

• Heigh ho – Versione 2025 – Interpretata da Marco Manca, Alex Polidori, Dario Oppido, Daniele Grammaldo, Giovanni Guarino, Francesco De Francesco e coro uomini

• La più bella – Interpretata da Serena Rossi e coro mix

• Provate a fischiettar – Versione 2025 – Interpretata da Eleonora Segaluscio, Dario Oppido, Alex Polidori, Francesco De Francesco, Daniele Grammaldo, Giovanni Guarino, Marco Manca e coro uomini

• Principeschi problemucci – Interpretata da Alessandro Campaiola e Eleonora Segaluscio

• The Silly Song – Interpretata da Jason Kravits, Fletcher Sheridan, Jeremy Swift, Andy Grotelueschen, Dujonna Gift, Jimmy Johnston, George Salazar e coro

• Il motivo sei tu – Interpretata da Eleonora Segaluscio e Alessandro Campaiola

• La più bella – Reprise – Interpretata da Serena Rossi

• Aspetto un desiderio – Reprise – Interpretata da Eleonora Segaluscio

• Dove il bene è un dono – Il ritorno – Interpretata da Eleonora Segaluscio e coro mix

• Dove il bene è un dono – Finale – Interpretata da Eleonora Segaluscio, Alessandro Campaiola e coro mix

La Walt Disney Records pubblicherà anche una versione deluxe il 20 marzo con le canzoni, la colonna sonora di Jeff Morrow e le versioni strumentali dei brani, e le musiche del film il 21 marzo.

