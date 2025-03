Vittorio Vaccaro torna con “Liguria a tavola”

Dopo il successo della prima stagione, Vittorio Vaccaro torna con il programma televisivo “Liguria a tavola, in onda da oggi martedì 18 marzo, alle 22:00 su Food Network.

Un viaggio attraverso un patrimonio gastronomico ricco e sorprendente, fatto di ricette tramandate di generazione in generazione e ingredienti genuini. In questa seconda stagione, Vittorio Vaccaro ci guida in un tour appassionante tra i borghi e le città della Riviera di Ponente, dalla provincia di Imperia al savonese, toccando luoghi iconici come Pieve di Teco, Alassio e Finale Ligure.

Un percorso ricco di gusto e profumi che attraversa la storia e le tradizioni della cucina ligure, esaltandone la semplicità e la capacità di trasformare pochi ingredienti in piatti straordinari. Dalle cucine degli chef ai sapori casalinghi tramandati nel tempo, ogni puntata offre l’opportunità di conoscere da vicino l’anima gastronomica della Liguria, attraverso incontri con produttori locali, racconti di vita, curiosità e sapori autentici.

Inoltre, ogni settimana dal martedì alla domenica, il bettoliere del piccolo schermo porta i piatti della tradizione siciliana a Milano con il suo primo ristorante Bettola Siciliana, che è la naturale evoluzione del viaggio che l’attore, regista, musicista, conduttore televisivo, esperto di gastronomia, ha compiuto fino a oggi

Un luogo dove i sapori autentici della Sicilia prendono vita in piatti della tradizione ricchi di gusto, realizzati con prodotti biologici e a km 0.

Con un’attenta selezione di materie prime d’eccellenza, ogni portata racconta storie di vita, calore, convivialità e famiglia, riflettendo quella semplicità nobile che l’esperto di gastronomia reinterpreta con eleganza e cura, rendendo il menù (https://www.bettolasiciliana.it/it/menu) un omaggio vivo e raffinato alla sua terra.

Per pranzare o cenare alla Bettola Siciliana, si consiglia di prenotare tramite il numero di telefono 02 45491088 o attraverso il form https://www.bettolasiciliana.it/it/prenotazione-tavoli.

