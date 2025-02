Sergio Bonelli Editore presenta “Tex. L’uomo del Teschio”

“Tex. L’uomo del Teschio” disponibile in libreria e fumetteria dal 25 febbraio, riunisce in un unico volume le epiche storie con protagonista l’Uomo del Teschio: una terrificante maschera e un astuto stratagemma ideato da Tex per ripristinare equilibrio e giustizia.

L’Uomo della Morte impersonato da Tex, infatti, scongiura una guerra indiana che alcuni trafficanti d’armi volevano scatenare a causa dell’oro scoperto in territorio Navajo.

Lupo Grigio viene però imprigionato in una cella di Fort Nelson: il colonnello Middleton, un ufficiale indegno deciso a spingere i Cheyenne a disseppellire l’ascia di guerra per poi annientarli, ha arrestato il sakem per processarlo.

Tex, rispolverato il macabro costume, è pronto a intervenire in soccorso del vecchio amico e alleato.

Il volume include gli episodi “Oro”, scritto da Gianluigi Bonelli e illustrato da Aurelio Galleppini, e “Riserva indiana” di Claudio Nizzi e Fernando Fusco. Ad arricchirlo, l’introduzione “L’antica arte di terrorizzare il nemico”, a firma di Luca Barbieri.

L’illustrazione di copertina è di Aurelio Galleppini.

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/01/23/libro/tex-l-uomo-del-teschio-1025635/

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia