Bollate: La Bolla, due appuntamenti per le famiglie

Prosegue la stagione a La Bolla Teatro con due appuntamenti, il 16 e 23 febbraio.

Si comincia domenica 16 febbraio, alle 10 e 11.15 con lo spettacolo NELLA TANA per bambini da 1 a 3 anni. Un baule. O forse più. Che cosa si nasconde lì dentro? Chi c’è? Cu-cù! Semplici oggetti danno vita in scena a tanti ambienti a misura di bambini, da vivere e sperimentare guidati dal suono e dalla voce, in un viaggio-scoperta nella tana del mondo

A cura di Nudocrudo teatro

Biglietti: 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini (Max 20 bambini a replica).

Si prosegue domenica 23 febbraio, ore 16, con MOUN, portata dalla schiuma e dalle onde, per bambini dai 5 anni. Una storia che tratta temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, ma sempre con un senso di grande serenità. In scena è una sola attrice evoca la storia di Moun facendo uso di un linguaggio teatrale che fonde la narrazione e la danza con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie di Teatro Gioco Vita.

A cura di Teatrogiocovita

Biglietti: 10 euro per gli adulti, 7 euro per under 12

Per informazioni su entrambi gli spettacoli: Mail info@labollateatro.it ;

Tel 02.35005575

www.comune.bollate.mi.it

