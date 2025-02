Novate Milanese, “La bottega del colore” presenta I MATtATTORI

La bottega del colore CGS-APS, presenta “I MATtATTORI”, compagnia teatrale di Novate Milanese

Il loro primo spettacolo “LA STRANA COPPIA” versione femminile, debutterà sabato 1 marzo ore 21 e domenica 2 marzo ore 15.

Il gruppo è composto da nomi conosciuti dai novatesi ma anche da alcuni che si sono uniti al gruppo in questa avventura per la prima volta.

Isabella Scaccabarozzi, Camilla Borella, Mara Arcari, Giovanna Natale, Bruna Mendozzi, Lidia Azzarello, Giampiero Cardani, Marco Luraschi.

Accesso per persone disabili

Prevendita biglietti Elettrical Cozzi via Repubblica oppure direttamente in biglietteria.

