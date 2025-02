Il Ministero della solitudine al teatro Parenti di Milano

Dal 25 Febbraio al 2 Marzo in scena nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti lo spettacolo vincitore di due premi Ubu (Miglior Regia: Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni – Miglior Attore/Performer: Francesco Villano) nel 2023.

Dopo When The Rain Stops Falling e L’amore del cuore, torna al Parenti lacasadiargilla con Il Ministero della solitudine, una riflessione sulla solitudine sociale dell’epoca contemporanea. Una pièce ispirata a una notizia vera, una scrittura originale che indaga la solitudine per flash, incontri, partiture all’orlo di una danza.

Dalla cronaca internazionale: nel gennaio 2018, la Gran Bretagna ha nominato ufficialmente un ministro della Solitudine, il primo al mondo, per far fronte ai disagi che questa può provocare a livello emotivo, fisico e sociale. L’anno successivo viene inaugurato il relativo Ministero, «istituzione dalla natura politicamente ambigua e dalle finalità̀ incerte».

A partire da questa vicenda, la compagnia lacasadargilla apre una riflessione su un luogo – reale e immaginifico – capace di operare con linguaggi e dispositivi narrativi intorno ai desideri, ai rimossi e alle immaginazioni di un’epoca che sempre più̀ richiede di ragionare con cura sulle comunità dei viventi. In scena cinque attori, cinque vicende, cinque storie di solitudine.

ORARI

martedì 25 Febbraio – 20:00

mercoledì 26 Febbraio – 19:45

giovedì 27 Febbraio – 21:00

venerdì 28 Febbraio – 19:45

sabato 1 Marzo – 19:45

domenica 2 Marzo – 16:15

PREZZI

SETTORE A (file A–E)

intero 30€

SETTORE B (file F–R)

intero 22€;

under26/over65/Carta giovani 15€;

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 18€;

under26/over65/Carta giovani 15€

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia