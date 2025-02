Only For Pet Lovers – Carnaval Edition, è la prima edizione a tema carnevalesco dell’evento gratuito più cool del mondo pet, dedicato ai cani di tutte le razze e taglie che si terrà domenica 2 marzo, nella splendida cornice della Fornace Curti di Milano.

Un appuntamento esclusivo in una location storica che ospita per la prima volta una festa dedicata al mondo pet, dove cuccioli di ogni razza e taglia, in maschera insieme a i loro padroni, potranno divertirsi tra sfilate in costume, ballare la quadriglia, gustare dolcetti a tema, pet&human make-up e hair-stylist, set fotografici per scatti social, educatori cinofili, veterinari, esperti di dog mentoring, corner di prestigiosi pet-brand e tanti omaggi per tutti gli amici a quattro zampe.

A fare da cornice ad “Only For Pet Lovers – Carnaval Edition” saranno le corti esterne costellate da opere d’arte come in un museo a cielo aperto e lo spettacolare salone con travi a vista (ex-essicatoio) della storica Fornace Curti di via Tobagi 8 (fornacecurti.com). Un’occasione speciale per scoprire un simbolo dell’artigianalità milanese attiva fin dal 1400

“Only For Pet Lovers – Carnaval Edition” fonde così storia, arte e tradizione con la magia del carnevale per una festa pet&human ricchissima di attività. In caso di pioggia, l’evento verrà rimandato a domenica 9 marzo. Info e dettagli su

onlyforpetlovers.it/carnaval-edition

