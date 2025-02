Al teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco (Imperia), noto come il teatro più piccolo d’Europa, sabato 22 Febbraio alle ore 21.00 arriva Francesco Tricarico.

Dopo la commovente performance al Teatro Ariston al Festival della Canzone di Sanremo 2025 appena trascorso con il brano “Io sono Francesco” in occasione della Serata delle cover e dei duetti, in cui si è esibito con Francesco Gabbani, Tricarico è lieto di annunciare l’arrivo del suo spettacolo “Buonasera, io sono Tricarico – Teatri Tour 2025” al Teatro Salvini di Pieve di Teco (Imperia), di cui è Direttore Artistico Eugenio Ripepi.

Il nuovo live, nel quale Tricarico è nuovamente accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti suoi o altrui, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità.

Invita il pubblico a seguirlo in un percorso “estremamente soggettivo, ma che per certi aspetti rappresenta quello di un’intera umanità alla ricerca di un perché e di un senso, nel momento in cui apparentemente tutto sembra sgretolarsi. La musica, la poesia, la pittura e i colori sono le armi che ci permettono di ancorarci alla vita, a una vita che fa di tutto per sradicare in noi ogni certezza, per portarci all’essenza, alla redenzione, al senso ultimo capace di spiegare ogni evento, ogni cosa, ogni fatto e riportarci così alla fiducia in armonia con l’umanità e il mondo”.

Il Teatro Salvini ha una sala del tutto atipica, soprattutto per le piccolissime dimensioni e per la grazia strutturale di chiaro impianto tipicamente sei-settecentesco: una meta che attira da sempre visitatori italiani e stranieri, incuriositi dalla particolarità dell’impianto che vanta una lunga e illustre storia di attività artistica a partire dal 1834, anno in cui fu edificato.

Nello splendido spazio, a cui è stata data nuova vita nel 2004, il Direttore Artistico Eugenio Ripepi ha già ospitato nel nuovo cartellone partito a dicembre per la stagione teatrale 2024/2025

