Elettra Lamborghini è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 13 febbraio 2025, assieme a Miriam Leone e Katia Follesa.

Si tratta della seconda partecipazione della popstar al Festival, dopo la competizione in gara nel 2019 con il singolo “Musica (e il resto scompare)”, che ha raggiunto la top5 della classifica singoli (FIMI/GFK) in Italia, è stata certificata Doppio disco di Platino e totalizzato oltre 220 milioni di stream globali.

Elettra Lamborghini è una popstar e presentatrice tv. Dotata di grande carisma, Elettra ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra (inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro di Forbes Italia) è stata il volto di programmi iconici come The Voice of Italy e Italia’s Got Talent, dove ha ricoperto il ruolo di giudice assieme a Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.

La sua musica mescola sapientemente ritmi latini su basi catchy e di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale.

