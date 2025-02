“Fuori dal coro”, la mancanza di sicurezza nelle città

nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato, con testimonianze e reportage, alla mancanza di sicurezza in alcuni quartieri delle città, teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di delinquenza, e a un approfondimento sugli episodi di violenza, sempre più frequenti, sui mezzi pubblici.

A seguire, un’inchiesta realizzata ad Ancona, dove una moglie ripudiata con un divorzio islamico richiesto dal marito in Bangladesh ha vinto il ricorso alla Corte d’Appello: l’atto registrato dal Comune dovrà ora essere cancellato.

E ancora, il caso del rapinatore ucciso in via Cassia a Roma da una guardia giurata; un focus sui gravi rischi per la salute derivati dalla contaminazione dei terreni da Pfas, sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate ed estremamente persistenti nell’ambiente; la storia del truffatore trasformista “tuttofare” che, fingendosi esperto in diversi settori, chiedeva pagamenti anticipati per poi sparire nel nulla.

Non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

