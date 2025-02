Come ogni anno il settore programmazione ed edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano ha organizzato quattro incontri con i dirigenti scolastici e l’ufficio scolastico territoriale per verificare i dati relativi all’andamento delle iscrizioni e gestire eventuali esuberi negli Istituti secondari statali di secondo grado del territorio.

Licei scientifici, licei artistici, istituti tecnici a indirizzo tecnologico e licei delle scienze sociali sono stati i protagonisti dei tavoli che rappresentano uno strumento di raccordo per consentire alle scuole di disporre di dati sulle disponibilità necessari per gestire al meglio l’eventuale smistamento delle iscrizioni in eccesso.

Dal confronto è emerso che non vi sono particolari criticità nei licei artistici e negli istituti tecnici a indirizzo tecnologico; le problematiche riguardanti i licei scientifici possono essere governate in ambito milanese senza il coinvolgimento delle scuole dei Comuni di prima fascia, invece per i licei delle scienze umane sarà necessario mettere in campo una strategia su scala metropolitana.

La Città metropolitana di Milano approva ogni anno il Piano dell’offerta formativa per le 105 scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano, autorizzando nuovi corsi di studio che consentono di distribuire l’offerta formativa in modo omogeneo sul territorio, tenendo conto anche della capacità ricettiva degli edifici.

I tavoli rappresentano anche per la Città metropolitana l’opportunità per comprendere quali sono le richieste dell’utenza e programmare con le scuole nel piano dell’offerta formativa l’inserimento di nuovi corsi che consentono di dare una risposta alle esigenze del territorio.

Il commento del delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “Stiamo lavorando per affrontare e superare le criticità riscontrate, sono confidente che in una decina di giorni il lavoro che metteranno in campo le scuole permetterà di dare risposte positive alle studentesse e gli studenti. La collaborazione con i dirigenti scolastici e l’ufficio scolastico è massima e li ringrazio pubblicamente per l’impegno profuso insieme ai nostri uffici. Questi tavoli si sono resi necessari in quanto in controtendenza rispetto al trend nazionale, la popolazione studentesca della città metropolitana di Milano ha avuto una notevole crescita negli anni scorsi passando nel quinquennio dai circa 110.000 studenti ai 115.000 studenti nell’anno scolastico 2020-2021 e non si registrano flessioni significative. Il tema degli esuberi pertanto è ancora attuale“.

Circa l’anno scolastico 2023/2024 i dati riferiti a ogni singola scuola e le tabelle riepilogative per indirizzi didattici e zone omogenee, oltre a una sezione dedicata all’analisi complessiva dei dati al seguente link: https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/osservatorio_scolarita/Anno_scolastico_2023_2024

Inoltre: https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/news/comunicati/Citta-metropolitana-di-Milano-online-i-dati-Osservatorio-Scolarita-che-monitorano-landamento-delle-iscrizioni-nelle-scuole-superiori/

